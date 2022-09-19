Месси побил рекорд Роналду по числу забитых мячей без учета пенальти

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился забитым мячом в матче восьмого тура чемпионата Франции против «Лиона» (1:0).

Отметим, что 35-летний футболист записал на свой счет 672-й гол в карьере, не учитывая пенальти. Тем самым, он смог опередить по данному показателю форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (671). При этом аргентинец сыграл на 150 игр меньше, чем португалец.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 11 встречах «ПСЖ» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.