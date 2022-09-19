Экс-наставник «Спартака» Каррера входит в число претендентов на пост главного тренера «Ювентуса»

Стало известно о том, кто может возглавить «Ювентус» в случае ухода из клуба Массимилиано Аллегри.

По информации журналиста Антонелло Ангелини в своих соцсетях, основным претендентом на пост наставника туринцев является Паоло Монтеро, в данный момент тренирующий молодежную команду «бьянконери».

Также отмечается, что еще одним кандидатом на работу в «Ювентусе» стал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. В сезоне-2016/17 под его руководством красно-белые завоевали золотые медали РПЛ.

В данный момент Каррера находится без клуба. В апреле прошлого года он покинул «Бари».