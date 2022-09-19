«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентусу» Локателли

Опорный полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может продолжить свою карьеру в АПЛ.

По информации итальянских СМИ, 24-летнего хавбека хочет подписать «Арсенал», рассчитывающий усилить свою среднюю линию в зимнее трансферное окно. В данный момент неизвестно, заинтересован ли туринский клуб в продаже футболиста.

Напомним, что Локателли перешел в «Ювентус» в августе 2021 года из «Сассуоло» на правах двухлетней аренды с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Всего за клуб он отыграл 49 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

В составе сборной Италии хавбек провел 24 встречи (3 гола).