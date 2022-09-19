Четыре футболиста «Оренбурга» были включены в символическую сборную 10-го тура РПЛ

Пресс-служба известного статистического портала WhoScored опубликовала символическую сборную чемпионата России по итогам матчей десятого тура в сезоне-2022/23.

Согласно данным источника, в состав были включены сразу четыре игрока «Оренбурга». Речь идет о защитнике Ренато Гойковиче, а также полузащитниках Маттео Стаматове, Лукасе Вере и Александре Эктове.

В воскресенье, 18 сентября, оренбуржцы одержали выездную победу над «Пари НН» (2:0). В прошедшей игре голы забили Александр Эктов и Тимур Аюпов. При этом два результативных паса записал на свой счет Лукас Вера.

Итак, сборная десятого тура РПЛ выглядит следующим образом:

Голкипер: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Стефан Шапич («Торпедо»), Ризван Уциев («Ахмат»);

Полузащитники: Маттео Стаматов, Лукас Вера, Александр Эктов (все – «Оренбург»), Никита Кривцов («Краснодар»);

Нападающие: Александр Соболев, Квинси Промес (оба – «Спартак»).