Пономарев считает, что у ЦСКА были проблемы с психологическим настроем в матче против «Торпедо»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о поражении армейского клуба в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо» (0:1).

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал защитник автозаводцев Стефан Шапич, отличившийся на 33-й минуте.

– Больше всего в туре удивил результат ЦСКА в матче с «Торпедо», которое занимает последнее место в турнирной таблице. Сыграли безобразно. Куда это годится? С такими командами очень сложно бороться, в первую очередь психологически настроиться. Нужно себе говорить, что играем не с «Факелом», а с «Зенитом» или сборной Бразилии, – цитирует Пономарева RT.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

1 октября красно-синие на выезде сыграют с «Химками».