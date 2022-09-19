Фанаты «Локомотива» могут принять участие в интерактивной игре «Поле победителей»

БК Фонбет запускает интерактивную игру для болельщиков ФК «Локомотив»

Цель игры Фонбет «Поле победителей» – объединить болельщиков и вспомнить памятные моменты истории ФК «Локомотив». Игрок должен найти предметы и артефакты из золотого архива клуба на виртуальном стадионе. Информация о каждой находке и ее связи с клубом добавляется на коллекционную карточку в углу экрана.

Большинство найденных предметов – отсылки к легендарным личностям и победам клуба. Остальные напоминают о важности традиций и поддержки болельщиков.

Принять участие в игре можно будет до 31 октября 2022 года на сайте БК Фонбет.