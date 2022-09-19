Защитник «Динамо» Сазонов отправился в расположение молодежной сборной Грузии

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что центральный защитник клуба Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.

Отмечается, что 20-летний футболист вместе с хавбеком бело-голубых Лукой Гагнидзе отправился в расположение молодежной грузинской команды на сентябрьский сбор. Через пять дней национальная команда проведет товарищеский матч с Португалией.

Напомним, что мать Сазонова родом из Грузии. При этом игрок является воспитанником академии «Зенита». К «Динамо» защитник присоединился летом 2021 года – на его счету 16 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.