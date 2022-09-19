«Челси» рассматривает возможность обмена Лукаку на Кейна

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий за «Интер» на правах аренды до конца сезона-2022/23, может вернуться в АПЛ.

Отмечается, что 29-летний бельгиец может стать игроком «Тоттенхэма». Согласно данным источника, лондонский клуб хочет включить игрока в сделку по переходу форварда «шпор» Гарри Кейна. При этом «синие» также готовы предложить денежную доплату.

Напомним, что летом 2021 года «Челси» заплатил «Интеру» 113 миллионов евро за трансфер Лукаку. В прошедшем сезоне нападающий отыграл 44 матча, забил 15 голов и отдал два результативных паса.

Что касается Кейна, то 29-летний англичанин выступает в «Тоттенхэме» с 2011 года. Всего в составе лондонцев он отличился 254 забитыми мячами и 60 ассистами в 395 встречах.