Дмитрий Селюк: Видимо, перед матчем с ЦСКА игроки «Торпедо» сходили в церковь

Футбольный агент Дмитрий Селюк делится впечатлениями об этом матче.

- Мне странно, как, на мой взгляд, лучший российский защитник нашего чемпионата Дивеев сыграл при пропущенном мяче. Вместо того, чтобы прыгнуть, он как-то присел, мяч залетел ему за шкирку и получился гол.

Потом Зайнутдинов с метра не попал в пустые ворота, тоже как-то странно. В таких ситуациях обычно забивают из десяти десять. Видимо, это был не день ЦСКА.

Что касается «Торпедо», здесь можно сказать коротко – выиграли и выиграли, три очка заработали и ладно. Наверное, «Торпедо» всей командой накануне игры сходило в церковь.