Тухель может возглавить «Баварию»

Экс-наставник «Челси» Томас Тухель может продолжить свою карьеру в Бундеслиге.

Согласно данным немецких СМИ, 49-летний специалист претендует на должность главного тренера «Баварии». Отмечается, что в мюнхенцы рассмотрят его кандидатуру, если в ближайшее время результаты команды под руководством Юлиана Нагельсмана не улучшатся.

В нынешнем сезоне «Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков в семи турах. Отставание от лидирующего «Униона» составляет пять очков. В Лиге чемпионов баварцы одержали две победы на старте группового этапа, обыграв «Интер» (2:0) и «Барселону» (2:0).

Что касается Тухеля, то специалист покинул «Челси» 7 сентября.