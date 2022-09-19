Селюк считает, что «Спартак» заслуженно победил «Локомотив» в матче РПЛ

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о матче десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча команд состоялась в воскресенье, 18 сентября, на «Открытие Банк Арене». Красно-белые минимально победили своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев.

– «Спартак» просто сильнее «Локомотива», заслуженно выиграл. Говорили о серии поражений «Спартака», я бы не назвал это серией. Да, были три поражения подряд, бывает. Команда показывает хороший футбол, было очевидно, что эта мини-серия скоро закончится, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Локомотив» идет 12-м (9 очков).