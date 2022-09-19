Кунде рассказал, что после общения с Тухелем и Хави принял решение перейти в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, почему решил перейти в стан сине-гранатовых и отклонил предложение «Челси».

«Я общался с Хави. Я почувствовал, что тренер верит в меня, он действительно хорошо знал меня, мою игру, мои качества. Я общался и с Томасом Тухелем и тоже почувствовал его желание подписать меня, но просто предпочел речь Хави», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Напомним, что Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2022 года за 50 миллионов евро. Игрок подписал пятилетний контракт. В этом сезоне он провел за каталонский клуб два матча и сделал две результативные передачи в чемпионате Испании.