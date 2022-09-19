Маркос Алонсо - о поражении от «Реала»: Мы разочарованы, хотим дать фанатам большего

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте дал комментарий после поражения своей команды от мадридского «Реала» (1:2) в матче шестого тура чемпионата Испании.

«В прошлом году мы были в таком же положении, но тогда команда положительно реагировала. Сейчас мы разочарованы, хотим дать фанатам большего», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Напомним, что в составе победителей отличились Родриго (18-я минута) и Федерико Вальверде (36-я). «Матрасники» ответили забитым голом в исполнении Альваро Мораты (83-я).

Команда Карло Анчелотти с 18 очками возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 10 очков.

В следующем туре «Реал» примет дома «Осасуну» (2 октября), а «Атлетико» отправится в гости к «Севильи» (1 октября).