Лейпциг» планирует продлить контракт с Ольмо

Немецкий «Лейпциг» планирует продлить контракт с полузащитником Дани Ольмо. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в соцсетях.

По данным источника, клуб предлагает ему новый договор до 2027 года. Зарплата испанца по новому соглашению составить 5,-5,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Ольмо перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в январе 2020 года за 29 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 99 матчей, забил 18 голов и отдал 21 результативную передачу.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 млн евро.