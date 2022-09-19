Новичок «Сочи» Джорджевич рассказал, почему решил вернуться в Россию

Новичок «Сочи», экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич рассказал, почему решил вернуться в Россию. За новую команду нападающий будет выступать под 11-м номером.

«Сначала мыслил, что хочу попробовать себя в европейском чемпионате, но потом быстро понял, что хотел бы вернуться в Россию. Здесь я очень хорошо себя чувствую», - приводит слова Джорджевича «РБ-Спорт».

Добавим, что помимо «Зенита» Джорджевич играл в России за «Локомотив» и тульский «Арсенал». Всего в РПЛ он отыграл 81 матч, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.