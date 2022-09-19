СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» слегли с отравлением после возвращения из Молдавии

Накануне английский клуб провел матч в Кишиневе против «Шерифа» (2:0).
19 сентября 2022 19:05

Игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» слегли с признаками пищевого отравления после возвращения из Молдавии, где 15 сентября состоялся матч группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (2:0). Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что после игры английская команда вернулась в Манчестер на частном самолете, а на следующий день многие почувствовали себя плохо.

Напомним, что в составе победителей отличились Джейдон Санчо (17-я минута) и Криштиану Роналду (39-я), для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

«МЮ» с тремя очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы группы E. Молдавская команда располагается на третьей позиции, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к кипрской «Омонии», а «Шериф» примет дома испанский «Реал Сосьедад». Обе игры состоятся 6 октября.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Рад за Соболева, на каждую игру выходит заряженным, прибавляет
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему Александр Соболев сейчас один из лучших центрфорвардов в России.
19.09.2022 19:09
Футбол
автор: Юрий Волохов
Игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» слегли с отравлением после возвращения из Молдавии
Накануне английский клуб провел матч в Кишиневе против «Шерифа» (2:0).
19.09.2022 19:05
Футбол
Новичок «Сочи» Джорджевич рассказал, почему решил вернуться в Россию
Игрок перебрался в российский клуб на правах свободного агента.
19.09.2022 18:47
Футбол
Лейпциг» планирует продлить контракт с Ольмо
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.
19.09.2022 18:30
Футбол
«Сочи» объявил о подписании контракта с Джорджевичем
Футболист перебрался в российский клуб на правах свободного агента.
19.09.2022 18:13
Футбол
Маркос Льоренте - о поражении от «Реала»: Мы разочарованы, хотим дать фанатам большего
«Атлетико» уступил в мадридском дерби со счетом 1:2.
19.09.2022 17:28
Футбол
Фанаты «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Реймсом»
В этой встрече россиянин отличился забитым голом.
19.09.2022 17:15
Футбол
Кунде рассказал, что после общения с Тухелем и Хави принял решение перейти в «Барселону»
Французский защитник отказал лондонскому «Челси».
19.09.2022 16:56
Футбол
«Интер» рассматривает вариант с увольнением Индзаги
Наставник может быть отстранен от своей должности из-за неудовлетворительных результатов.
19.09.2022 16:41
Футбол
Селюк считает, что «Спартак» заслуженно победил «Локомотив» в матче РПЛ
Красно-белые обыграли своего соперника со счетом 1:0.
19.09.2022 15:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
Даешь финал Трусова — Валиева! Что нового в фигурном катании
Несмотря на санкции, у российских фигуристов в новом сезоне будет много соревнований: кроме национального чемпионата и этапов Кубка страны, переименованного в Гран-при, планируются еще несколько турниров экспериментального, коммерческого формата.
Покажем, что сборная жива! Доедет ли до Бишкека команда Карпина?
Чемпионат страны встал на паузу, и нам впервые за несколько месяцев предстоит вспомнить уже забытые слова – игра сборной России.
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России
До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика