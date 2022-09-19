Игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» слегли с отравлением после возвращения из Молдавии

Игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» слегли с признаками пищевого отравления после возвращения из Молдавии, где 15 сентября состоялся матч группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (2:0). Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что после игры английская команда вернулась в Манчестер на частном самолете, а на следующий день многие почувствовали себя плохо.

Напомним, что в составе победителей отличились Джейдон Санчо (17-я минута) и Криштиану Роналду (39-я), для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

«МЮ» с тремя очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы группы E. Молдавская команда располагается на третьей позиции, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к кипрской «Омонии», а «Шериф» примет дома испанский «Реал Сосьедад». Обе игры состоятся 6 октября.