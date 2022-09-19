Маркизио призвал руководителей «Ювентуса» уволить Аллегри

Бывший хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио раскритиковал работу Массимилиано Аллегри на посту главного тренера туринского клуба после поражения команды от «Монцы» (0:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

«Надеюсь они не ждут перерыва сезона, чтобы что-то изменить. Эта команда просто не умеет играть», - приводит слова экс-игрока зарубежные СМИ.

Команда Аллегри с 10 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Серии. Подопечные Рафаэле Палладино находятся на 18-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Ювентус» примет дома «Болонью», а «Монца» отправится в гости к «Сампдории». Обе игры состоятся 2 октября.