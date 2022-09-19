«Арсенал» уступил «Кубани» в матче Первой лиги

«Кубань» на своем поле оказалась сильнее тульского «Арсенала» в матче 10-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарского клуба.
В составе победителей отличились Даниил Горовых (7-я минута) и Алексей Щеткин (59-я).
Гости ответили реализованным пенальти в исполнении Кирилла Панченко (53-я).
Таким образом, «Кубань» с 11 очками поднялась на 13-ю позицию турнирной таблицы Первой лиги. «Арсенал» находится на седьмой строчке, имея в своем активе 16 очков.
источник: «Советский спорт»