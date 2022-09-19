СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Баварии» Хайнер выразил поддержку Нагельсману

Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб.
19 сентября 2022 23:20

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил поддержку главному тренеру команды Юлиану Нагельсману.

Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб из-за неудовлетворительных результатов в Бкндеслиге.

«Мы полностью уверены в Юлиане Нагельсмане и всей команде. Сезон только начался, и мы знаем, что у команды есть потенциал для достижения поставленных высоких целей», - приводит слова функционера зарубежные СМИ.

Отметим, что на данный момент «Бавария» располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре команда Нагельсмана примет дома леверкузенский «Байер». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.

Это интересно:
Президент «Баварии» Хайнер выразил поддержку Нагельсману
Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб.
19.09.2022 23:20
Футбол
«Арсенал» уступил «Кубани» в матче Первой лиги
Встреча прошла в Краснодаре.
19.09.2022 22:23
Футбол
Маркизио призвал руководителей «Ювентуса» уволить Аллегри
В последней встрече туринский клуб уступил «Монце» (0:1).
19.09.2022 20:57
Футбол
Пике не собирается покидать «Барселону»
Футболист планирует бороться за место в составе.
19.09.2022 20:40
Футбол
«Штутгарт» объявил о подписании Дан-Акселя Загаду
Футболист перебрался в свой новый клуб на правах свободного агента.
19.09.2022 20:12
Футбол
Минамино - о голе в ворота «Реймса»: Это станет сигналом к переменам
Вингер помог «Монако» одержать победу над соперником со счетом 3:0.
19.09.2022 19:33
Футбол
Дмитрий Селюк: Рад за Соболева, на каждую игру выходит заряженным, прибавляет
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему Александр Соболев сейчас один из лучших центрфорвардов в России.
19.09.2022 19:09
Футбол
автор: Юрий Волохов
Игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» слегли с отравлением после возвращения из Молдавии
Накануне английский клуб провел матч в Кишиневе против «Шерифа» (2:0).
19.09.2022 19:05
Футбол
Новичок «Сочи» Джорджевич рассказал, почему решил вернуться в Россию
Игрок перебрался в российский клуб на правах свободного агента.
19.09.2022 18:47
Футбол
Лейпциг» планирует продлить контракт с Ольмо
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.
19.09.2022 18:30
Футбол
Даешь финал Трусова — Валиева! Что нового в фигурном катании
Несмотря на санкции, у российских фигуристов в новом сезоне будет много соревнований: кроме национального чемпионата и этапов Кубка страны, переименованного в Гран-при, планируются еще несколько турниров экспериментального, коммерческого формата.
Покажем, что сборная жива! Доедет ли до Бишкека команда Карпина?
Чемпионат страны встал на паузу, и нам впервые за несколько месяцев предстоит вспомнить уже забытые слова – игра сборной России.
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России
До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика