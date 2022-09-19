Президент «Баварии» Хайнер выразил поддержку Нагельсману

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил поддержку главному тренеру команды Юлиану Нагельсману.

Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб из-за неудовлетворительных результатов в Бкндеслиге.

«Мы полностью уверены в Юлиане Нагельсмане и всей команде. Сезон только начался, и мы знаем, что у команды есть потенциал для достижения поставленных высоких целей», - приводит слова функционера зарубежные СМИ.

Отметим, что на данный момент «Бавария» располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре команда Нагельсмана примет дома леверкузенский «Байер». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.