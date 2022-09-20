Асенсио может стать игроком «Барселоны»

Фланговый нападающий «Реала» Марко Асенсио может пополнить состав «Барселоны» летом 2023 года.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб заинтересован в том, чтобы подписать 26-летнего игрока свободным агентом по окончании текущего сезона. Отмечается, что агент футболиста Жорже Мендеш имеет хорошие отношения с сине-гранатовыми.

Напомним, Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В общей сложности на счету хавбека 239 проведенных матчей за «сливочных», в которых он забил 50 голов и отдал 24 результативных паса.

Ранее в своей карьере вингер защищал цвета «Мальорки» и «Эспаньола».