СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Асенсио может стать игроком «Барселоны»

Испанский футболист близок к тому, чтобы стать свободным агентом по окончании сезона-2022/23.
20 сентября 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Фланговый нападающий «Реала» Марко Асенсио может пополнить состав «Барселоны» летом 2023 года.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб заинтересован в том, чтобы подписать 26-летнего игрока свободным агентом по окончании текущего сезона. Отмечается, что агент футболиста Жорже Мендеш имеет хорошие отношения с сине-гранатовыми.

Напомним, Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В общей сложности на счету хавбека 239 проведенных матчей за «сливочных», в которых он забил 50 голов и отдал 24 результативных паса.

Ранее в своей карьере вингер защищал цвета «Мальорки» и «Эспаньола».

Это интересно:
«Байер» и «Аякс» претендуют на подписание полузащитника «Шахтера» Мудрика
Множество команд из Европы хотят оформить трансфер украинского футболиста.
20.09.2022 08:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Асенсио может стать игроком «Барселоны»
Испанский футболист близок к тому, чтобы стать свободным агентом по окончании сезона-2022/23.
20.09.2022 08:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Президент «Баварии» Хайнер выразил поддержку Нагельсману
Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб.
19.09.2022 23:20
Футбол
«Арсенал» уступил «Кубани» в матче Первой лиги
Встреча прошла в Краснодаре.
19.09.2022 22:23
Футбол
Маркизио призвал руководителей «Ювентуса» уволить Аллегри
В последней встрече туринский клуб уступил «Монце» (0:1).
19.09.2022 20:57
Футбол
Пике не собирается покидать «Барселону»
Футболист планирует бороться за место в составе.
19.09.2022 20:40
Футбол
«Штутгарт» объявил о подписании Дан-Акселя Загаду
Футболист перебрался в свой новый клуб на правах свободного агента.
19.09.2022 20:12
Футбол
Минамино - о голе в ворота «Реймса»: Это станет сигналом к переменам
Вингер помог «Монако» одержать победу над соперником со счетом 3:0.
19.09.2022 19:33
Футбол
Дмитрий Селюк: Рад за Соболева, на каждую игру выходит заряженным, прибавляет
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему Александр Соболев сейчас один из лучших центрфорвардов в России.
19.09.2022 19:09
Футбол
автор: Юрий Волохов
Игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» слегли с отравлением после возвращения из Молдавии
Накануне английский клуб провел матч в Кишиневе против «Шерифа» (2:0).
19.09.2022 19:05
Футбол
Даешь финал Трусова — Валиева! Что нового в фигурном катании
Несмотря на санкции, у российских фигуристов в новом сезоне будет много соревнований: кроме национального чемпионата и этапов Кубка страны, переименованного в Гран-при, планируются еще несколько турниров экспериментального, коммерческого формата.
Покажем, что сборная жива! Доедет ли до Бишкека команда Карпина?
Чемпионат страны встал на паузу, и нам впервые за несколько месяцев предстоит вспомнить уже забытые слова – игра сборной России.
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России
До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика