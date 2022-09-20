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«Байер» и «Аякс» претендуют на подписание полузащитника «Шахтера» Мудрика

Множество команд из Европы хотят оформить трансфер украинского футболиста.
20 сентября 2022 08:29
автор: Владислав Корегин

Европейские топ-клубы рассматривают возможность приобретения флангового полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

Согласно данным зарубежных СМИ, в услугах 21-летнего украинца заинтересованы «Аякс», «Байер» и «Ньюкасл». Ранее сообщалось о том, что игрока хотят подписать «Арсенал», «Эвертон» и «Брентфорд». При этом самого футболиста привлекает вариант с переходом в стан «канониров».

Добавим, что Мудрик является воспитанником академии «Шахтера». В составе взрослой команды он отыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2026 года.

За сборную Украины полузащитник провел пять встреч.

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