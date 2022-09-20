Обладатель «Золотого мяча» Каннаваро может возглавить один из клубов Серии B

Руководство команды Серии B «Беневенто» ведет переговоры с бывшим защитником сборной Италии Фабио Каннаваро.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, «ведьмы» близки к тому, чтобы согласовать контракт с 49-летним специалистом и назначить его новым главным тренером клуба.

Отметим, что в данный момент Каннаваро, ставший победителем «Золотого мяча-2006» находится без команды с сентября прошлого года. Ранее он возглавлял сборную Китая, «Гуанчжоу Эвергранд» и «Аль-Наср».

После шести сыгранных туров «Беневенто» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии B, набрав семь очков.