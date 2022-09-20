Луис Суарес покинет состав «Насьоналя» в конце 2022 года

Бывший форвард «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес, выступающий за «Насьональ» с июля этого года, уйдет из уругвайского клуба в конце декабря на правах свободного агента. Об этом сообщил президент команды Хосе Фуэнтес.

– У нас есть такая договоренность. Луис приложил большие усилия, чтобы присоединиться к нам. Суарес действительно уйдет, он когда-то говорил об этом, – цитируют Фуэнтеса уругвайские СМИ.

Добавим, что после возвращения в «Насьональ» Суарес забил четыре гола и отдал три результативные передачи в десяти матчах.

В данный момент неизвестно, где 35-летний футболист планирует продолжить свою карьеру.