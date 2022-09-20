Тен Хаг рассчитывает на переход форварда «Бенфики» Рамуша в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Как утверждают британские СМИ, в подписании 21-летнего португальца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. По информации источника, сумма перехода игрока оценивается в 28,5 миллионов евро. При этом в контракте форварда с лиссабонцами прописана опция выкупа за 114 миллионов евро.

Напомним, что Рамуш находится в клубной системе «Бенфики» с 2013 года. Всего с составе «орлов» он отыграл 71 матч, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.