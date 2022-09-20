Агент Бийола заявил, что его клиент надеется однажды вернуться в ЦСКА

Агент Роберт Чибеж, клиентом которого является бывший защитник ЦСКА Яка Бийол, рассказал о том, что футболист хочет однажды вновь выступать за армейцев.

Отметим, что в июле этого года 23-летний словенец перешел из московского клуба в «Удинезе» за четыре миллиона евро. В составе «зебр» он отыграл пять матчей, забив один гол.

– Для Бийола ЦСКА – это особенный клуб, за которым он по-прежнему следит, болеет и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в «Удинезе» не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства. Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА. По крайней мере, он мне об этом рассказал, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Напомним, что Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Всего за красно-синих он провел 96 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.