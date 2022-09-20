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Модрич планирует выступать за сборную Хорватии до чемпионата Европы 2024 года

Турнир пройдет в Германии.
20 сентября 2022 11:28
автор: Владислав Корегин

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич планирует завершить свою карьеру в национальной команде после чемпионата Европы 2024 года. Об этом заявил врач сборной Зоран Бахтиярович.

Отметим, что 9 сентября хавбеку «Реала» исполнилось 37 лет.

– Тридцать лет – большой срок, мой план был уйти, когда Лука и старшее поколение попрощаются со сборной. Однако Лука решил остаться до Евро-2024, а этого ждать будет сложно. Впрочем, я уже договорился с тренером, что одну медаль из Катара могут сохранить для меня, – цитирует Бахтияровича пресс-служба хорватской сборной.

Добавим, что Модрич выступает за Хорватию с 2006 года. С тех пор он принял участие в 152 матчах, забил 22 гола и отдал 24 результативных паса. Вместе со сборной полузащитник стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

Напомним, жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Основный турнир состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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