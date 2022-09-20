Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо может возглавить «Севилью»

Руководство «Севильи» рассматривает возможность ухода из клуба главного тренера Юлена Лопетеги.

Согласно данным испанских СМИ, «нервионцы» недовольны результатами команды в текущем сезоне. Отмечается, что команда готова пригласить на должность наставника Марсело Гальярдо, в данный момент возглавляющего «Ривер Плейт». По информации источника, спортивный директор севильцев Рамон Мончи является поклонником работы аргентинского специалиста.

Напомним, что в текущем сезоне «Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав пять очков в шести турах. На старте группового этапа Лиги чемпионов команда Лопетеги набрала лишь одно очко в двух играх, уступив «Манчестер Сити» (0:4) и сыграв вничью с «Копенгагеном» (0:0).