Левандовски заявил, что переход в «Барселону» повысил его самооценку

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски оценил свой трансфер в каталонский клуб из «Баварии».

Добавим, что 34-летний поляк пополнил состав сине-гранатовых летом 2022 года, подписав с командой контракт до конца сезона-2025/26. Сумма его трансфера составила 45 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

– Трансфер в «Барселону» дал толчок моей карьере. Это повысило мою самооценку. Я знал, что должен играть решающую роль в матчах каталонцев. Я точно не боюсь этой роли. Сейчас я очень горжусь собой, – цитируют Левандовски немецкие СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне Левандовски отыграл восемь матчей, забил 11 голов и отдал два результативных паса.