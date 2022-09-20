«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Гризманну

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико» на правах аренды до конца сезона-2022/23, может продолжить свою карьеру в Англии.

По информации британских СМИ, в подписании 31-летнего француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» готовы приобрести форварда в зимнее трансферное окно, если испанские клубы не смогут решить между собой ситуацию по игроку.

Ранее стало известно, что в текущем сезоне Гризманн зачастую выходит в составе «Атлетико» лишь после 60-й минуты каждого матча, поскольку мадридцы не готовы платить «Барселоне» 40 миллионов евро за выкуп игрока. На счету нападающего три гола и одна результативная передача в восьми встречах за «матрасников».