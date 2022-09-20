СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший нападающий «Рубина» Марков ведет переговоры с одним из клубов РПЛ

В данный момент футболист находится без команды.
20 сентября 2022 13:00
автор: Владислав Корегин

Агент Андрей Талаев, клиентом которого является нападающий Евгений Марков, рассказал о том, где его подопечный может продолжить свою карьеру.

Напомним, что ранее 28-летний игрок покинул состав тульского «Арсенала». При этом форвард выиграл дело против «оружейников» в палате по разрешению споров РФС. Команда хотел понизить футболисту зарплату в три раза.

– Могу сказать, что на данный момент ведем диалог с клубом РПЛ. Посмотрим, к чему это приведет. Какой это клуб? Пока не буду говорить, – цитирует Талаева «РБ-Спорт».

Добавим, что помимо «Арсенала», Марков защищал цвета московского «Динамо», «Рубина», «Краснодара», «Тосно» и «Енисея». Всего на счету нападающего 68 голов и 14 результативных передач в 253 встречах на клубном уровне.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Бывший нападающий «Рубина» Марков ведет переговоры с одним из клубов РПЛ
В данный момент футболист находится без команды.
20.09.2022 13:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Гризманну
Клуб АПЛ готов купить француза ближайшей зимой.
20.09.2022 12:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Левандовски заявил, что переход в «Барселону» повысил его самооценку
Польский футболист присоединился к команде Ла Лиги прошедшим летом.
20.09.2022 12:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо может возглавить «Севилью»
В испанской команде недовольны результатами под руководством Юлена Лопетеги.
20.09.2022 11:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
Модрич планирует выступать за сборную Хорватии до чемпионата Европы 2024 года
Турнир пройдет в Германии.
20.09.2022 11:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Бийола заявил, что его клиент надеется однажды вернуться в ЦСКА
Словенский футболист выступал за клуб РПЛ с 2018 по 2022 годы.
20.09.2022 10:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тен Хаг рассчитывает на переход форварда «Бенфики» Рамуша в «Манчестер Юнайтед»
Сумма трансфера португальского футболиста оценивается в 28,5 миллионов евро.
20.09.2022 10:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Луис Суарес покинет состав «Насьоналя» в конце 2022 года
С 1 января опытный футболист станет свободным агентом.
20.09.2022 09:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Рублев подал заявку на участие в турнире ATP в Неаполе
Соревнования состоятся во второй половине октября.
20.09.2022 09:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
Свершилось: Месси обошел Роналду по голам с игры! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Похоже, «Зенит» решил играть одними иностранцами. Зачем Малком и Клаудиньо оформляют российские паспорта
Бразильцы Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство. Новость неожиданная, но ее уже подтвердили в «Зените».
Даешь финал Трусова — Валиева! Что нового в фигурном катании
Несмотря на санкции, у российских фигуристов в новом сезоне будет много соревнований: кроме национального чемпионата и этапов Кубка страны, переименованного в Гран-при, планируются еще несколько турниров экспериментального, коммерческого формата.
Покажем, что сборная жива! Доедет ли до Бишкека команда Карпина?
Чемпионат страны встал на паузу, и нам впервые за несколько месяцев предстоит вспомнить уже забытые слова – игра сборной России.
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика