Бывший нападающий «Рубина» Марков ведет переговоры с одним из клубов РПЛ

Агент Андрей Талаев, клиентом которого является нападающий Евгений Марков, рассказал о том, где его подопечный может продолжить свою карьеру.

Напомним, что ранее 28-летний игрок покинул состав тульского «Арсенала». При этом форвард выиграл дело против «оружейников» в палате по разрешению споров РФС. Команда хотел понизить футболисту зарплату в три раза.

– Могу сказать, что на данный момент ведем диалог с клубом РПЛ. Посмотрим, к чему это приведет. Какой это клуб? Пока не буду говорить, – цитирует Талаева «РБ-Спорт».

Добавим, что помимо «Арсенала», Марков защищал цвета московского «Динамо», «Рубина», «Краснодара», «Тосно» и «Енисея». Всего на счету нападающего 68 голов и 14 результативных передач в 253 встречах на клубном уровне.