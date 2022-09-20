Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» стал более дисциплинированной командой с приходом тен Хага

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением по поводу выступлений клуба после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера.

Отметим, что 52-летний нидерландец возглавил «красных дьяволов» в июле этого года. Специалист заключил с командой контракт до конца сезона-2024/25.

– У тен Хага есть идея. У него есть стиль. Вы должны следовать его правилам. Он строг в этом. И мне это нравится. Он привнес дисциплину, чего нам не хватало в прошлом. Все должны быть на одной волне, – цитируют Фернандеша британские СМИ.

Добавим, что в данный момент «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в шести турах.