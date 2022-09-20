Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян покидает тренировочный лагерь сборной России.

Как сообщает пресс-служба РФС, 19-летний футболист уехал со сбора национальной команды из‑за травма ноги. У Арсена диагностировали контузию левого колена. Это повреждение пока не позволяет хавбеку принимать участие в тренировочном процессе.

Добавим, что в текущем сезоне Захарян провел девять игр, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Сборная России 24 сентября проведет в Бишкеке товарищеский матч с национальной командой Киргизии.