СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Широков считает, что Захарян не является звездой

В последних восьми матчах за «Динамо» хавбек не смог отличиться голевыми действиями.
20 сентября 2022 15:39
автор: Владислав Корегин

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил выступления хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне.

Отметим, что 19-летний футболист принял участие в 11 матчах бело-голубых, забил один гол и отдал две результативных передачи. При этом в последних восьми играх полузащитник не отличался результативными действиями.

– У Арсена был хороший период, медиа сделали из него звезду. Сейчас надо переварить этот отрезок – до конца года он так и будет барахтаться в этих кондициях, а зимой надо набрать совсем другие. Но пока в полном смысле слова Захарян звездой не является, – приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы ноги.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины после жалобы РФС
Специалист тренирует национальную команду с августа 2021 года.
20.09.2022 16:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Широков считает, что Захарян не является звездой
В последних восьми матчах за «Динамо» хавбек не смог отличиться голевыми действиями.
20.09.2022 15:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Грузинская футбольная федерация не связывалась с Марадишвили
Ранее состав национальной команды пополнили уроженец Санкт-Петербурга.
20.09.2022 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы
Национальная команда будет тренироваться в Новогорске до 22 сентября.
20.09.2022 14:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент УАФ: Как минимум до 2024 года России «не светят» международные соревнования
Жеребьевка континентального чемпионата намечена на 9 октября.
20.09.2022 14:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-наставник сборной Франции Блан отказался возглавить «Олимпиакос»
Греческий клуб отказался подписывать с французом контракт на три года.
20.09.2022 13:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» стал более дисциплинированной командой с приходом тен Хага
Нидерландский тренер возглавил клуб АПЛ прошедшим летом.
20.09.2022 13:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бывший нападающий «Рубина» Марков ведет переговоры с одним из клубов РПЛ
В данный момент футболист находится без команды.
20.09.2022 13:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Гризманну
Клуб АПЛ готов купить француза ближайшей зимой.
20.09.2022 12:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Левандовски заявил, что переход в «Барселону» повысил его самооценку
Польский футболист присоединился к команде Ла Лиги прошедшим летом.
20.09.2022 12:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Клад на сто сорок миллионов! За медали чемпионата России фигуристам заплатят как за чемпионат мира
Объявленные суммы призовых на новый сезон, который наша «фигурка» начинает в изоляции из-за санкций, поражают воображение. Теперь заработки призеров внутренних российских соревнований будут вполне сравнимы с крупнейшими международными турнирами.
Свершилось: Месси обошел Роналду по голам с игры! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Похоже, «Зенит» решил играть одними иностранцами. Зачем Малком и Клаудиньо оформляют российские паспорта
Бразильцы Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство. Новость неожиданная, но ее уже подтвердили в «Зените».
Даешь финал Трусова — Валиева! Что нового в фигурном катании
Несмотря на санкции, у российских фигуристов в новом сезоне будет много соревнований: кроме национального чемпионата и этапов Кубка страны, переименованного в Гран-при, планируются еще несколько турниров экспериментального, коммерческого формата.
Покажем, что сборная жива! Доедет ли до Бишкека команда Карпина?
Чемпионат страны встал на паузу, и нам впервые за несколько месяцев предстоит вспомнить уже забытые слова – игра сборной России.
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика