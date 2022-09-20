Широков считает, что Захарян не является звездой

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил выступления хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне.

Отметим, что 19-летний футболист принял участие в 11 матчах бело-голубых, забил один гол и отдал две результативных передачи. При этом в последних восьми играх полузащитник не отличался результативными действиями.

– У Арсена был хороший период, медиа сделали из него звезду. Сейчас надо переварить этот отрезок – до конца года он так и будет барахтаться в этих кондициях, а зимой надо набрать совсем другие. Но пока в полном смысле слова Захарян звездой не является, – приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы ноги.