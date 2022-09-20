УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины после жалобы РФС

Украинская ассоциация футбола заплатила штраф, наложенный УЕФА за высказывания главного тренера сборной Александра Петракова в адрес России.
Напомним, что 65-летний специалист призывал запретить россиянам выступать на международных соревнованиях.
«Было предупреждение и небольшой штраф, который УАФ имеет честь заплатить», - написал в соцсети президент УАФ Андрей Павелко.
Добавим, что руководитель украинской федерации уверен, что Россию не допустят до чемпионата Европы 2024 года.
источник: «Советский спорт»