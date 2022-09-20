Люк Уилкшир: Возвращение Кокорина в сборную России кажется маловероятным

Экс-игрок «Динамо» Люк Уилкшир оценил шансы форварда Александра Кокорина на возвращение в состав сборной России.

Напомним, что 31-летний футболист выступает за кипрский «Арис». Кокорин не мог отличиться почти два года.

«Возвращение в сборную России или «Фиорентину»? Отличный вызов, нужно пытаться. Но когда ты падаешь на такой уровень, мне возвращение в сборную кажется маловероятным, но в футболе все возможно», — приводит «РБ-Спорт» слова Уилкшира.

Сборная России 24 сентября проведет в Бишкеке товарищеский матч с национальной командой Киргизии.