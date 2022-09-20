«Ювентус» в этом плане хуже»: де Лигт объяснил, почему решил уйти в «Баварию»

Голландский защитник Маттейс де Лигт, ставший игроком «Баварии», сравнил нынешнюю команду со своим бывшим клубом, туринским «Ювентусом».

«Ювентус» – отличная команда, но я думаю, что у «Баварии» есть все: и прекрасный состав, и стремление выиграть Лигу чемпионов. У меня есть ощущение, что «Ювентус» в этом плане был хуже.

Недостаток игрового времени? Я не беспокоюсь об этом. Я принял участие в шести из последних восьми матчей. Я доволен количеством игрового времени», – заявил футболист голландским СМИ.

Напомним, 23-летний де Лигт стал игроком «Баварии» 19 июля 2022 года. Сумма трансфера составила 67 млн евро. За туринцев он выступал с лета 2019-го и провел в этой команде 117 матчей.