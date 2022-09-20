Путин выступил за проведение товарищеского матча Россия - Босния и Герцеговина

Президент России Владимир Путин провел встречу с кандидатом в члены президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

Представитель боснийской делегации рассказал главе российского государства об идеи проведения футбольного матча между национальными командами.

«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе, и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», - заявил Путин.

Добавим, что ране стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьевке Евро-2024.