Украину и Белоруссию разведут по группам во время жеребьевки ЧЕ-2024

Стали известны подробности жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Сборная Белорусии будет допущена к участию в квалификации континентального первенства, но будет разведена с командой Украины по группам.

Ранее появилась информация, что УЕФА не допустила российскую сборную до отборочного турнира Евро-2024. Таким образом, подопечные Валерия Карпина рискуют пропустить второй крупный международный турнир.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальном этапе примут участие 24 команды.