В «Баварии» пока не планируют увольнять Юлиана Нагельсмана

В руководстве «Баварии» не спешат расставаться с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.
Как сообщают британские СМИ, члены правления мюнхенского клуба пришли к единому мнению, что специалист не является главным виновником неудачных результатов.
Боссы немецкого гранда уверены, что всему виной некоторые игроки, которые не выкладываются в полной мере.
Напомним, в новом сезоне чемпионата Германии «Бавария» занимает 5-е место, набрав 12 очков.
Что касается Нагельсмана, то контракт 35-летнего тренера действует до 30 июня 2026 года.