Олег Яровинский: На фамилии Дзюбы идет огромное количество спекуляций

Спортивный директор «Рубина» поделился мнением о возможном приходе в команду нападающего Артема Дзюбы.

«На фамилии Дзюбы идет огромное количество спекуляций. Он просто поддерживал у нас форму, но у него есть одна особенность. Когда Артем попадает в команду, которая играет в футбол, волейбол или квиз, он начинает жить игрой», - приводит слова функционера «Метарейтинг».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.