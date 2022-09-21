Макаров дисквалифицирован на два матча за слова про билет в цирк в адрес судьи

КДК вынес решение по инциденту между полузащитником московского «Динамо» Денис Макаров и лайнсменом матча с «Зенитом» (0:2) в рамках 10-го тура чемпионата РПЛ.

Напомним, что футболист в подтрибунном помещении стадиона обратился к боковому судье и сказал, что подарит ему билеты в цирк.

Контрольно-дисциплинарный комитет наказал Макарова. Игрок «Динамо» дисквалифицирован на два матча чемпионата России за оскорбительное поведение. Из них: один матч — реальное исполнение санкции, а один условно. Также Макаров оштрафован на 250 тысяч рублей.

Таким образом, Денис не поможет своей команде в матче против «Ахмата».