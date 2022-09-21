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Сборная Украины крупно проиграла Шотландии в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 0:3.
21 сентября 2022 23:47

Матч группового этапа Лиги наций Шотландия – Украина завершился в пользу хозяев – 3:0.

В их составе дубль оформил Линдон Дайкс. Еще один гол забил Джон Макгинн.

Таким образом, шотландцы набрали 9 очков и заняли 1-е место в группе 1 лиги В, а украинцы, у которых 7 очков, расположились на 2-й строчке.

24 сентября сборная Украины сыграет на выезде с Арменией, шотландцы в тот же день примут Ирландию.

Лига наций. Групповой этап

1-й тур

Шотландия – Украина 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 70 Макгинн, 2:0 – 80 Дайкс, 3:0 – 87 Дайкс.

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Хики, 26), Маккенна, Хендри, Тирни (Тэйлор, 86), Армстронг (Фрэйзер, 76), Макгрегор, Макгинн, Кристи (Маклин, 85), Мактомини, Адамс (Дайкс, 77).

Украина: Трубин, Караваев, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Ярмоленко (Цыганков, 68), Мудрик (Игнатенко, 84), Степаненко (Сидорчук, 46), Малиновский, Пихаленок (Зубков, 83), Довбик (Яремчук, 67).

Предупреждения: Степаненко (18), Бондарь (45), Яремчук (71), Сидорчук (83), Малиновский (90).

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