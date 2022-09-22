В Боснии примут окончательное решение по проведению товарищеского матча с Россией 10 октября

Стало известно, когда со стороны Боснии и Герцеговины будет принято окончательное решение по возможному проведению товарищеского матча со сборной России.

По информации боснийских СМИ, 10 октября состоится Исполком Федерации футбола страны, на котором будет обсуждаться возможность организации встречи или ее отмены.

Ранее сообщалось, что игра между национальными командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Против данного матча уже выступили два ведущих боснийских футболиста – полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко.

Напомним, что сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.

Помимо игры с Боснией и Герцеговиной, подопечные Валерия Карпина проведут матчи против Киргизии и Ирана.