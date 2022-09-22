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Английские клубы заинтересованы в переносе времени начала матчей в связи с энергетическим кризисом

Команды хотят играть в обеденное время, чтобы сократить свои расходы.
22 сентября 2022 08:29
автор: Владислав Корегин

Ряд клубов из Англии хотят проводить свои матчи в обеденное время. Об этом сообщают британские СМИ.

Согласно данным источника, главной причиной возможного переноса начала игр является попытка сократить счета за электроэнергию на стадионах. Отмечается, что за данную инициативу проголосовало 63% команд, выступающих в Английской футбольной лиге (EFL) и Кубке Англии.

Ранее правительство Англии заявили, что окажут поддержку предприятиям из-за энергетического кризиса. Однако сложно сказать, насколько сильно данная ситуация повлияет на клубы не из АПЛ.

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