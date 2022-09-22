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«Атлетико» не планирует увольнять Симеоне с поста главного тренера клуба

Аргентинский специалист руководит командой с 2011 года.
22 сентября 2022 08:44
автор: Владислав Корегин

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне не покинет мадридский клуб в ближайшее время.

Как утверждают испанские СМИ, руководители «матрасников» по-прежнему доверяют 52-летнему специалисту, несмотря на неудачные результаты команды на старте текущего сезона.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав десять очков в шести турах. В Лиге чемпионов клуб идет на третьей строчке в квартете B с тремя очками.

Что касается Симеоне, то аргентинец возглавляет команду с декабря 2011 года. При нем «матрасники» стали двукратным чемпионами Испании, а также дважды выходили в финал ЛЧ.

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