Полузащитник «ПСЖ» Солер сообщил о желании клуба стать победителем Лиги чемпионов

Центральный полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер рассказал о целях клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Отметим, что после двух сыгранных туров на групповой стадии турнира подопечные Кристофа Галтье являются лидерами квартета H, набрав шесть очков.

– «ПСЖ» еще не побеждал в Лиге чемпионов. За эту команду играют футболисты, которые способны бороться за победу в любом турнире. Здесь все на очень высоком уровне. В команде все серьезно настроены и хотят принести клубу первую победу в ЛЧ, – цитируют Солера французские СМИ.

Добавим, что в сезоне-2019/20 «ПСЖ» был близок к победе в Лиге чемпионов, однако в финальной игре коллектив уступил «Баварии» (0:1). Затем парижане доходили до полуфинала и 1/8 финала турнира – из сетки соревнований их выбивали «Манчестер Сити» и «Реал».