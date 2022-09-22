Президент «Реала» Перес лично поддержал Винисиуса после расистского скандала

Президент «Реала» Флорентино Перес провел личную беседу с нападающим клуба Винисиусом Жуниором после того, как игрока подвергли критике.

Согласно данным испанских СМИ, глава «сливочных» поддержал бразильца и попытался его успокоить. Отмечается, что теперь вингер больше не думает о сложившейся ситуации и сосредоточен только на футболе.

Ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво во время эфира одного из испанских телеканалов осудил Винисиуса за бурное празднование своих голов, заявив, что игроку нужно «перестать себя вести как обезьяна». Затем Браво извинился за свое высказывание.