«Шахтер» увеличил стоимость трансфера Мудрика – клуб хочет заработать более 50 миллионов евро

Руководство «Шахтера» изменило трансферную стоимость флангового полузащитника клуба Михаила Мудрика.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, донецкая команда готова продать 21-летнего хавбека, если за него предложат более 50 миллионов евро. Ранее «горняки» запрашивали 30 миллионов.

В данный момент интерес к футболисту проявляют «Арсенал», «Аякс», «Байер», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Брентфорд».

Напомним, Мудрик является воспитанником академии «Шахтера». В составе взрослой команды он отыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2026 года.

За сборную Украины полузащитник провел шесть встреч.