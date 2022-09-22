УЕФА рассматривает возможность замены Суперкубка Европы на другой турнир с участием команды MLS

Суперкубок Европы может прекратить свое существование. Об этом сообщают испанские СМИ.

Согласно данным источника, УЕФА планирует создать новый турнир, в котором примут участие четыре команды – победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также приглашенный клуб из MLS.

Отмечается, что организация хочет проводить соревнования в летний период за пределами Европы.

Напомним, суперкубок Европы проводится с 1972 года. По пять раз данный турнир выигрывали «Барселона», «Милан» и мадридский «Реал».