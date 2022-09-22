Полузащитник сборной Англии Беллингем хочет перейти в «Реал» по окончании сезона-2022/23

Центральный полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингем определился со своим будущим клубом.

Как сообщил журналист Хосе Альварес Гайя во время эфира испанского телеканала, 19-летний хавбек хочет стать игроком «Реала» следующим летом. По его словам, в подписании футболиста также заинтересован «Манчестер Сити», однако сам полузащитник сперва хочет выслушать предложение мадридской команды.

По информации источника, «Боруссия» готова продать Беллингема за 150 миллионов евро.

Напомним, что Беллингем выступает за дортмундцев с июля прошлого года. Всего в составе «шмелей» он провел 100 матчей, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

За сборную Англии полузащитник отыграл 15 встреч.